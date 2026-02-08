Afra Blanco sale en defensa de la prohibición de las redes a menores: "Su libertad sin protección no es libertad, sino abandono"

La sindicalista destacó que en las redes sociales "se cometen delitos de extorsión, fraude, acoso", y se mostró muy crítica con aquellos que se esconden en el anonimato o crean cuentas falsas.

Afra Blanco se dirigió al emprendedor Jorge Branger para responder a su "argumento de la pérdida de libertad de los jóvenes" con la prohibición del uso de las redes sociales en menores de 16 años. "Si el argumento es precisamente esa pérdida de libertad sin límites de los jóvenes, entonces entiendo que tú defenderías que los supermercados vendieran Whisky a menores, entiendo que defenderás que los estancos vendan tabaco a chavales de 12 años, entiendo que defenderás incluso que niños y niñas puedan entrar a ver películas para adultos y pudieran coger incluso hasta un volante chavales de 12 años en nombre de la libertad". "Pero como esto es una auténtica barbaridad, tú lo sabes y yo lo sé, precisamente entendemos que la libertad de los menores sin protección no es libertad, es abandono", defendió.

Así, le lanzó una pregunta a Branger: "¿Cuántas identidades falsas tenéis en redes?". De esta forma, señaló que "esto va de anonimato, de un anonimato para precisamente trabajar en la impunidad, precisamente para luchar, para luchar contra el derecho a la verdad". "Os gusta el anonimato, ¿pero a que tú no entras a comprarte el peluco que llevas o que llevarás a una joyería con un pasamontañas? ¿A que no se te ocurre ir conduciendo tu coche sin matrícula? Y no se te ocurre porque entiendes que el pasamontañas genera inseguridad, genera miedo y una alerta de delito, subrayó, a lo que apostilló que no entiende "la posición de aquellos que no van con pasamontañas por la calle, pero defienden los pasamontañas digitales".

"Y no lo entiendo porque tanto tú como yo sabemos que en las redes sociales se cometen delitos de extorsión, fraude, acoso y, por lo tanto, yo lo que no acepto es que ignores este hecho. Por lo tanto, lo que sí que te digo es que eres cómplice. Y te vuelvo a preguntar, si defiendes que no se limite la entrada de los menores a las redes sociales, te pregunto abiertamente cuántas identidades falsas tienes en redes", concluyó la sindicalista.

