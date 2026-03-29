Afra Blanco: "Los comentarios de 'aquí el que más gana es el Estado' me parecen de cuñado"

La sindicalista contesta a Celia Ferrero, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), que ha afirmado en laSexta Xplica que las ayudas del Gobierno ante la crisis económica derivada de la guerra de Irán no se estaban notando.

Tan solo dos días después de que el Gobierno diera luz verde al decreto de ayudas económicas por la guerra de Irán el debate ya está servido. Este sábado, laSexta Xplicaabordaba el plan anticrisis que muchos ya consideran insuficiente ante el incesante alza de los precios.

Así, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Celia Ferrero, no dudaba en apuntar en el programa que en el caso de los autónomos "uno de los grandes problemas es que han hecho un copia y pega de las ayudas de Ucrania". Para ella, los 20 céntimos para el gasóleo ya se han quedado por debajo de la situación actual, cubriendo "solo el 50% del incremento". Además, criticaba que no hay efecto retroactivo por lo que el sector lleva días perdiendo dinero.

"Estamos en una situación absolutamente precaria", sentenciaba Ferrero, que también señaló que "se ha sido muy poco ambicioso y generoso" con la situación. Finalmente, remataba su intervención diciendo que "el que más gana con la subida de la inflación es el Estado", lo que provocaba la indignación de Afra Blanco.

La sindicalista no dudaba en definir ese tipo de comentarios como "el Whatsapp del cuñado", algo que el presentador del programa, José Yélamo, le reprochó. "Me autoenmiendo en cuanto al concepto, pero esto es lo que circula por algunos grupos", contestaba, recordaba que "el Estado somos todos"

"Si estamos diciendo que lo que necesitan son más ayudas, esas ayudas se pagan con esos impuestos, impuestos que son el Estado, que somos todos", afirmaba. "No esperaba tener que empezar explicando algo que todos ya sabemos", agregaba, eso sí, daba la razón a Ferrero en que las ayudas ya están siendo insuficientes.

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