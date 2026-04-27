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Ante el Tribunal Supremo

Balas destaca el "papel fundamental" de Ábalos en la organización criminal que dirigía Aldama: "Hacía lo más grande"

¿Qué ha dicho? "Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron", ha dicho Balas, quien ha hecho hincapié en que, a pesar del papel "fundamental" del exministro, "al final quien paga y exige de manera contundente" es Aldama.

Koldo García, a la derecha; junto a él, José Luis Ábalos; a la izquierda, Víctor de Aldama
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El teniente coronel Antonio Balas ha destacado este lunes ante el Tribunal Supremo el papel del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la "organización criminal" de la trama de mascarillas que, ha dicho, dirigía el comisionista Víctor de Aldama.

Así lo ha indicado Balas en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, acusados de concertarse para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

"Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron", ha dicho Balas, quien ha hecho hincapié en que, a pesar del papel "fundamental" del exministro, "al final quien paga y exige de manera contundente" es Aldama.

Por su parte, el agente Jesús Montes ha asegurado que "Ábalos hace lo más grande". "Abre negocios y tiene la capacidad de llevar a De Aldama y a sus socios a donde no pueden llegar. Ábalos es un miembro cualificado de la organización y por eso cobra lo que cobra", ha afirmado.

Así, la UCO ha puesto varios ejemplos, como los salvaconductos que Aldama exigía a Koldo García para "sus amigos venezolanos y para su entorno" pese a que el exasesor se mostraba reticente porque, a su vez, tenía que solicitarlos a los policías.

Otro ejemplo es cuando Aldama le dice a Koldo García que al que entonces era consejero delegado de Globalia -matriz de Air Europa-, Javier Hidalgo, "ya no le valen las palabras" sobre el rescate de la compañía aérea e insta al exaesor a que "moleste" a Ábalos para "que se ponga en funcionamiento" y al final lo hace.

"Realmente (Aldama) es el que paga y al final el que exige. Los demás nunca han sido reacios, ni expresado reticencias. Siempre han emprendido la acción que les han marcado", ha zanjado.

La trama tenía acceso "total" a altas instancias

El principal investigador ha destacado asimismo la "gran capacidad" de la trama de "permear las diferentes administraciones", en parte gracias a que "Ábalos era una persona muy cualificada" y a que Koldo García "se movía extremadamente bien en los diferentes ambientes".

La trama, ha explicado, "tiene un acceso rápido y directo a otros estamentos de muy alto nivel, en concreto a diferentes Ministerios", y ha puesto como ejemplo el rescate de Air Europa y la visita de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020, sobre la que Ábalos habría informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El acceso a altas instancias es total", ha aseverado. Los investigadores también han explicado el lenguaje en clave que "de manera recurrente" usaban los tres acusados: cuando hablaban de "café" aludían a la necesidad de comunicarse con teléfonos desechables que les proporcionaba un comandante de la Guardia Civil investigado en la trama

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