Afra Blanco responde al juez instructor del exDAO: "La mujer busca la protección inmediata porque igual si no la matan"

En una conferencia sobre violencia machista, el juez David Maman, encargado de la instrucción del caso del exDAO, dejaba unas polémicas declaraciones que, según Afra Blanco, "dan la razón a muchas voces que hablan de machismo dentro de las togas".

laSexta ha tenido acceso a una polémica conferencia sobre violencia machista impartida por David Maman Benchimol, el juez que está instruyendo el caso del exDAO de la Policía Nacional, denunciado por agresión sexual a una subordinada.

En esta conferencia, el juez asegura que las mujeres que denuncian "van a la caza de la orden de protección", que la mujer es "enemiga acérrima de la custodia compartida" o que la madre hace "el correspondiente lavado de coco" al niño para que se separe del padre.

"Qué miedo le puede dar a cuántas mujeres que están sufriendo", comenta Ramoncín, mientras que Mayte Alcaraz considera que son declaraciones "hechas con frivolidad, llenas de prejuicios, por parte de un juez que tiene que instruir causas que afectan a la seguridad de las mujeres". "Como abogado defensor de muchos hombres estaría estupendo, pero me cuesta pensar que sea un juez especializado en violencia de género", sentencia.

Afra Blanco exige "una investigación" y le explica al juez Maman que "la mujer busca la protección inmediata porque igual si no la matan". Del mismo modo, apunta que "igual la mujer que sufre violencia machista no quiere dejar a sus hijos en manos de un agresor" y sostiene que "este tipo de jueces dan la razón a muchas voces que hablan de machismo dentro de las togas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.