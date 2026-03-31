La afirmación de propietario con más de 200 pisos: "He tenido 10 casos de inquiokupas y la gente que tengo contratada me dice que mejor los destine a alquiler turístico"

Rubén Zaballos es un empresario que invierte en el mercado inmobiliario y es dueño de 200 pisos. Muchas de las viviendas vacías que tiene se encuentran en municipios pequeños. En este vídeo, explica su situación.

Rubén Zaballos invierte en el mercado inmobiliario y es dueño de 200 pisos. Tal como relata en laSexta Xplica, tiene muchas viviendas vacías, la gran mayoría en pueblos pequeños de Galicia, que son "provenientes de fondos de inversión buitre que se compraron hace 12-15 años y los han tenido cerrado hasta hace muy poco, de hecho, todavía hay muchas promociones que están cerradas".

"¿Qué haces con esas viviendas que hay en pueblos muy pequeños que has rehabilitado e invertido?", le pregunta el presentador del programa, José Yélamo. Según explica Zaballos, "originalmente eran todo residenciales y luego los fui transformando a turísticos por los problemas que hay de que la gente no paga el alquiler".

Realmente, admite, que "preferiría alquilarlos a larga estancia porque en esos pueblos, solamente puedes alquilar esos pisos en verano. Con julio, agosto y septiembre no compensa con lo que puedes ganar alquilándolos a lo largo de todo el año".

Según su relato, en localidades de menos de 10.000 habitantes cuenta con unos 90-100 pisos, y teniendo en cuenta el total de viviendas que posee, ha tenido, admite, "unos 10 casos de impagos, de inquiokupas".

Sin embargo, para él, el problema "no es solo el dinero, sino que la gente que tengo contratada me han dicho que no alquile más a gente así porque al final es un problema para ellos: tienen que estar pendiente de si pagan, si no...; así que al final, me han dicho que lo dedique a turístico que es todo más cómodo". En el vídeo podemos ver al completo su testimonio.

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