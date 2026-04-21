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Una abogada, sobre la presión fiscal en España: "A mí el IVA me la trae al pairo, es un sistema neutro"

La economista y abogada, María José Tarancón, debate en laSexta Xplica sobre los "discursos antiimpuestos" que circulan en redes sociales: "Estoy en contra, España tiene que funcionar con sus impuestos".

Una abogada, sobre la presión fiscal en España: "A mí el IVA me la trae al pairo, es un sistema neutro"

La abogada y economista María José Tarancón ha mostrado su rechazo a lo que denomina "discursos antiimpuestos" que circulan en redes sociales, especialmente entre autónomos y jóvenes. "Estoy en contra de todo eso", ha afirmado.

"España tiene que funcionar con sus impuestos", ha señalado, diferenciando entre la estructura de la presión fiscal y la forma en la que se aplica y gestiona la recaudación. "Otra cosa que es lo que están sufriendo los autónomos y, sobre todo, los trabajadores hoy en día, no se debe tanto, bajo mi punto de vista, a lo que pagamos, sino a la recaudación, es decir, al conflicto que tiene la Agencia Tributaria en su afán confiscatorio", argumenta la abogada.

"La gente no tiene ganas de pagar, y deben de pagar y no se debe facturar en negro. Hay que pasar todo en factura. Porque además, en nuestras declaraciones de renta, si tú haces servicios, en un momento determinado y solo si eres autónomo, te la vas a poder declarar. A mí me hace mucha gracia perdonar cuando yo oigo hablar del IVA, a mí el IVA me la trae al pairo", ha expresado Tarancón.

Puedes escuchar la intervención al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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