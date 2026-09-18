Víctor Fernández cuenta que Ramón Ruiz Alonso inventó que García Lorca era un espía ruso para poder detenerle

La casa familiar de Lorca fue registrada en varias ocasiones buscando pruebas que permitieran detenerlo. Llegaron, incluso, a buscar una radio en el interior de un piano.

Federico García Lorca volvía a Granada en julio de 1936, solo cuatro días antes de que se produjera el Golpe de Estado. El estallido de la Guerra Civil le sorprendió en la Huerta de San Vicente, su casa familiar. "A medida que el golpe triunfa en la ciudad, pero no en los alrededores, se va creando un ambiente asfixiante", señala el periodista Víctor Fernández.

Cuando las tropas franquistas tomaron el ayuntamiento de Granada asesinaron a su alcalde, el cuñado de Lorca. Un grupo de hombres uniformados también fueron hasta la Huerta de San Vicente, para buscar pruebas para detener al poeta. Miraron habitación por habitación, incluso el interior del piano, para descubrir una radio oculta.

Creían que Lorca era, en realidad, un espía soviético. "Fue un infundio que en agosto del 36 se inventa Ramón Ruiz Alonso para justificar la detención". señala Víctor Fernández.

Los golpistas no se dieron por vencidos y, días después, llevaron a cabo un segundo registro en la casa familiar del poeta, lo que llevó a Lorca a darse cuenta de que corría peligro, por eso busco refugio en otro lugar. Se fue de casa el 9 de agosto de 1936 y ya no lo volvieron a ver.

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