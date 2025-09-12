Ahora

Ultras en las aulas: "Se ponen a grito pelado a cantar el 'Cara al sol' y a hacer saludos fascistas"

Desinformación, bulos, teorías revisionistas e incluso mensajes como "Con Franco se vivía mejor". Es lo que se encuentran los profesores en boca de algunos de sus alumnos.

Mientras dirigentes de ultraderecha como J.D. Vance o Santiago Abascal intentan desacreditar públicamente a los profesores, los docentes se encuentran cada vez más estudiantes que se niegan a admitir cualquier punto de vista diferente al suyo. Así, se topan en las aulas con el mismo discurso ultraderechista que prolifera en las redes sociales. Desinformación, bulos, teorías revisionistas e incluso mensajes como "Con Franco se vivía mejor" en boca de sus jovencísimos estudiantes.

Y los discursos extremistas que esos adolescentes consumen en las plataformas calan mucho más que lo que los profes les pueden llegar a trasladar en clase. Isabel fue profesora de instituto durante casi cuatro décadas y relata así lo que ha llegado a vivir con sus alumnos: "Sientes que no te respetan, que le digas tú lo que le digas no sirve absolutamente de nada, no lo vas a convencer". Para ellos, lamenta, "la verdad es lo que hice TikTok y lo que hice YouTube".

Alumnos muy jóvenes, cuenta, llegaban a acusarla de intentar adoctrinarles, simplemente por intentar explicarles la lección del libro de texto. "Se ponen a grito pelado a cantar el 'Cara al sol', a hacer saludos fascistas, pues claro, los profesores se quedan asustados y sin saber cómo reaccionar", señala.

Pero Isabel sí que supo cómo hacer reaccionar a sus alumnos: ella se los llevó al campo de concentración de Auschwitz, donde recibieron una clase de historia que fue "una lección maravillosa". Una especie de "vacuna", dice, contra el pensamiento ultra.

