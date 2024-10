Además de recordar la campaña de odio que el Partido Comunista vertió contra su abuelo, el líder comunista Jesús Monzón, cerebro de la 'Operación Reconquista', Fernando Gómez también comparte con laSexta Columna los últimos momentos que pasó con él, cuando ya estaba en libertad, en aquella Pamplona de principios de los 70.

"Cuando murió Jesús estuve con él y me encuentro en la habitación a mi tía Aurora, y a un cura", relata Fernando, que asegura que "para el Opus, en Navarra, que Jesús Monzón al final de su vida se volviera al redil habría sido un triunfo político".

Por ello, explica en el vídeo sobre estas líneas que "les dije a mis tías 'dejadme un poco con con mi padrino, me quiero despedir de él'". En este momento, recuerda que se dirigió a su tío y le dijo: "Mira Jesús, mi hermano y yo estamos en la clandestinidad, yo estoy viviendo con una mujer y no me he casado".

Fernando explica que en ese momento, el líder comunista "empezó a cambiar el gesto y a reírse". Dos días después, cuando murió, cuenta que sus tías "me dijeron: '¿Qué le has contado?'", porque tras su conversación "echó al cura en cuanto entró, dijo 'venga, ya no vengas más, que me dejes morirme en paz' y con una sonrisa de oreja a oreja".

"Se mantuvo fiel a sus ideas hasta el final y, de hecho, su entierro fue un entierro civil", apunta Manuel Martorell, biógrafo de Jesús Monzón.