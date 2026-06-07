¿Por qué la SEPI fue fundamental dentro de la trama de Leire Díez?

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es el brazo del Gobierno para gestionar entidades públicas estratégicas y rescatar a otras en apuros.

El móvil de Leire Díez, que fue incautado por la Guardia Civil tras ser detenida, mostró que la exmilitante socialista utilizaba Threema, una aplicación de mensajería nacida en Suiza, para comunicarse con Antxón Alonso y Vicente Fernández. Junto a Díez formaron un grupo bautizado como Hirúrok, que, traducido del euskera, significa nosotros tres.

Según el auto del juez Pedraz, el grupo se valía de "su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública con una finalidad lucrativa". Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales de laSexta, indica que "todo lo que se hablaba en esas conversaciones apunta al amaño de contratos públicos, de adjudicaciones y de ayudas en la SEPI". "La SEPI era un poco el centro de actuación de toda esta trama", añade.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es el brazo del Gobierno para gestionar entidades públicas estratégicas y rescatar a otras en apuros. Pocos días después de la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, la SEPI estrena presidente: Vicente Fernández, uno de los miembros del chat Hirúrok. Fernández fue imputado por prevaricación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Este decidía dimitir, pero, curiosamente, no fue sustituido hasta casi un año y medio después.

En este punto de la historia aparecía Santos Cerdán, que según el juez tenía interés en que Fernández "mantuviera su capacidad de influencia y decisión en la SEPI". José María Olmo, jefe de Investigación en 'El Confidencial', señala que Fernández, después de ser imputado, abandonó su puesto, pero, en lugar de que este fuera cubierto por un sustituto, "María Jesús Montero deja ese puesto vacante, permitiendo que Vicente Fernández siga ejerciendo una influencia indirecta en toda la estructura".

"Hay una responsabilidad política de quien decidió conservar ese puesto para que Vicente Fernández, en algún momento, pudiera volver a ocuparlo", añade. Pérez Medina expone que, con la salida de Fernández, "la trama intenta colocar a Leire Díez de jefa de Gabinete de Belen Gualda, que es la nueva presidenta de la SEPI".

"Para ellos, es fundamental seguir manteniendo el control de la SEPI, porque de ahí venían sus ingresos económicos, porque allí era donde se hacían los amaños", señala. El periodista cuenta que se están investigando, basicamente, cinco contratos, pero que existen sospechas de que sean más. "La SEPI era absolutamente fundamental, porque era la empresa en la que podían llevar a otras empresas y, a cambio, pedirles una mordida", afirma.

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