Pablo Iglesias: "Somos una consecuencia del fracaso del PP y el PSOE"

La crisis y la corrupción se han convertido en una mezcla explosiva para la política española. Los contrincantes de la batalla política podrían cambiar. El perdedor sería el bipartidismo. Las últimas elecciones y encuestas anticipan un bipartidismo herido de muerte. La noche que Zapatero celebró su segunda victoria, el PSOE y el PP acababan de repartirse casi el 84% (83.81%) de los votos. Tres años después, tras la victoria de Rajoy, ese porcentaje bajó diez puntos, hasta el 73 (73,35%). En las europeas del año pasado, llegó el descalabro. Entre PP y PSOE no lograron ni la mitad de las papeletas (49.05%).



Según la última encuesta del CIS, exactamente lo mismo que ocurriría ahora (49.5%) si se celebraran elecciones generales. Nuevo escenario con nuevos protagonistas: De los 6 partidos con mayores expectativas para las próximas generales, 4 presentarán, seguro, nuevos rostros: Pedro Sánchez, Alberto Garzón, Pablo Iglesias y Albert Rivera.



A los cuatro los hemos entrevistado en estas 100 sextas columnas y los cuatro vuelven a sentarse ante nuestra cámara. Cuando los entrevistamos estaban mucho más lejos del poder que ahora. Como Pablo Casado. Entonces era diputado raso del PP y lo entrevistamos en la primera planta de Génova. Hoy ha ascendido hasta la quinta. Es jefe nacional del Comité de Campaña.



Entre los populares se da por hecho que el candidato a las generales será Rajoy. En UPyD, la apuesta parece Rosa Díez.Ninguno de los dos han pasado por laSexta Columna. Si no hay sorpresas, en la próxima legislatura, Díez será de las pocas caras conocidas para Rajoy entre los portavoces del Parlamento.



En este capítulo 100 de laSexta columna enfrentamos a esas nuevas caras ante sus propias ideas. Cuando Pedro Sánchez era un diputado cualquiera del PSOE, era un firme defensor del bipartidismo. Hoy el secretario líder del PSOE, se matiza a sí mismo.



Alberto Garzón es ya, oficialmente, candidato a la presidencia del Gobierno por Izquierda Unida. El vídeo que ahora ve es de su primera entrevista con laSexta Columna. Vocabulario 100% Podemos mucho antes de que Podemos existiera.



La aparición de Albert Rivera en laSexta Columna fue sobre Cataluña. Rivera presidía entonces Ciutadans. Hoy, Ciudadanos. Han pasado de competir en Cataluña al resto de España. Las últimas encuestas les dan un 12% y en Madrid hasta un 15,8% de votos.



Albert Rivera aterriza en la política nacional dejando atrás la catalana. A la que llega Ada Colau, procedente de la lucha antidesahucios. Hoy es candidata a la Alcaldía de Barcelona. Las encuestas la señalan como la favorita.



La primera aparición de Pablo Iglesias en laSexta Columna fue en 2012. Podemos no existía y Pablo Iglesias era un profesor universitario desconocido con un piercing en la ceja. Ante nuestra cámara, planteó su idea sobre el fin del bipartidismo y la apertura de nuevas oportunidades políticas. Toda una premonición. ‘Podemos’ intenta canalizar hoy el enfado ciudadano con la política clásica. Esos indignados con los recortes y la corrupción que protestaron ocupando las plazas y las calles.



Escuchen el llamamiento que Pablo Casado hizo a los indignados la primera vez que le entrevistamos en laSexta Columna. Eso es justo lo que están haciendo. Buscar nuevas opciones en las urnas. Así que hoy, tres años después, enfrentamos a Casado con sus propias palabras.



En las últimas 3 décadas de la historia de España, las cosas estaban más claras. PSOE y PP se daban el relevo en La Moncloa y, si lo necesitaban, tiraban de los nacionalistas para gobernar. Hoy, nadie está seguro de que el modelo se vaya a repetir. Está naciendo una nueva política, con unos nuevos protagonistas. ¿Logrará imponerse lo nuevo a lo viejo?