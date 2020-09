¿Está justificada la alarma sobre la okupación en España? laSexta Columna trata de buscar respuestas a todas las preguntas de la mano de los expertos y desmonta todas las leyendas urbanas que hay al respecto.

¿Si un okupa entra cuando no estás en tu vivienda es más difícil echarle?

Ante esta cuestión, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la APM explica que "el que está okupando la vivienda está cometiendo un delito fragrante, por lo tanto, sí es posible la intervención de la Policía. Obviamente, hay que darles un mínimo de prueba de que tú eres el dueño de esa vivienda".

Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, asegura que "si se produce un delito de allanamiento de morada, el autor de ese delito se vendría detenido por nosotros a comisaría".

La ley dice que esto ocurre con la primera vivienda y también con la segunda. Es un allanamiento, así que si alguien se mete en tu piso de la playa, el proceso es idéntico.

"Cuando hablamos de allanamiento estamos hablando de aquellos supuestos en los que la vivienda que se okupa constituye la morada, el domicilio de la persona. Puede ser la vivienda en la que tú resides habitualmente como la típica casa de la playa o el pueblo donde vas a pasar los fines de semana o tus vacaciones de verano, que también constituye tu morada a estos efectos", añade Del Barco.

¿Si no denuncias una okupación en las primeras 48 horas será más difícil recuperar tu casa?

Carlos Morales avisa de que esta idea se trata de una leyenda urbana porque "la Policía sí puede entrar si es allanamiento de morada".

"He estado mirando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal y no he visto dónde pone que pasadas 48 horas el okupa se puede quedar allí", subraya Del Barco.

¿Si los okupas cambian la cerradura no les puedes echar?

"En el caso de que el okupa cambie la cerradura, la Policía siempre podrá entrar siempre y cuando el propietario certifique con las escrituras que esa es su vivienda", sostiene Morales.

"Si alguien entra en una vivienda y cambia la cerradura, eso no le hace propietario, ni legitima su derecho. Únicamente dificultará el ejercicio del derecho por su propietario. Cuando se acuerde por la autoridad judicial el desalojo, en vez de poder desalojar con la llave, habrá que llamar a un cerrajero para desmontar esa cerradura", indica Del Barco.

¿Si okupan tu casa es mejor denunciar un robo y no un allanamiento?

"El delito de allanamiento de morada está tipificado en nuestro Código Penal, igual que está tipificado el delito de robo. No es necesario denunciar algo que es mentira", responde Del Barco.

"Estás incurriendo en un delito contemplado en el Código Penal que es una falsa denuncia", concluye Morales.