Miguel Ángel Rodríguez es el jefe del gabinete de Isabel Díaz Ayuso. También es el artífice de la estrategia en respuesta a las primeras informaciones sobre los contratos vinculados al hermano de la presidenta. "No hay nadie que crea que Miguel Ángel Rodríguez no está detrás de haber aventado un supuesto escándalo de espionaje para intentar tapar otras cosas", sostiene Lucía Méndez. Por su parte, Santiago Martínez-Vares señala que Rodríguez hizo "magia" con "un gran montaje", al lograr centrar la discusión en el supuesto espionaje y no sobre el contrato.

Pero, ¿quién es realmente Miguel Ángel Rodríguez? Ya seguía de cerca a Ayuso antes incluso de formar parte de su equipo, tal y como puede verse en el vídeo que ilustra estas líneas, y desde entonces es quien la acompaña, recoge sus discursos o aparta a los periodistas. Algo que hizo ya con José María Aznar décadas antes, cuando jugó un papel clave para llevarle de Castilla y León a Madrid… y a Moncloa.