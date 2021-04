Durante la República, el hermano de Maricuela (102 años) luchó en Oviedo, pero no murió durante la batalla. Fue asesinado después a sangre fría. "Tenía 29 años, por eso él era como si fuera mi padre, porque no teníamos padre. (Mi hermano) era comunista. Fue a la revolución de Oviedo y cayó herido el primer día. Lo detuvieron, pero no volvió", ha relatado en laSexta Columna Maricuela, que ha precisado: "Mi madre escuchó que habían encontrado una sepultura en Carbayín (Asturias)".

"Mi madre decía '¡quiero ver a mi hijo! ¡Quiero ver a mi hijo! Y fue con otras vecinas. Había 24 muertos, y uno de ellos era mi hermano", ha recordado en el programa Maricuela, que también logró saber cómo mataron a su hermano. "Los asesinaron con bayoneta, a mano", ha detallado, gesticulando cómo se llevó a cabo el fatal desenlace. Los líderes obreros acabaron rindiéndose.

Maricuela sigue llorando al recordar la represión que sufrieron personas como su hermano, afirmando que "no se olvida nunca un crimen de eso. Se olvida una muerte natural más fácil, pero no un crimen así, sabiendo cómo murió. Pobrín". "Esta pena la tuve toda mi vida, toda mi vida", ha contado entre lágrimas. Pero no son tristes todos los recuerdos que mantiene ella de su infancia y adolescencia.

Porque sí, vivió la Guerra Civil, pero también la proclamación de la II República. En laSexta Columna ha relatado cómo vivió los primeros momentos de la instauración del nuevo régimen democrático. "Todos estaban bailando unos con otros, muy contentos todos", ha rememorado, si bien ha reconocido que no sabía muy bien lo que estaba pasando en ese momento, aunque sí era consciente de la importancia.

Sus dudas sobre aquel cambio de aires la llevó a preguntarle a su madre qué era aquella república de la que todos hablaban con alegría. Su madre le ofreció una respuesta que, 90 años después, aún no se le ha olvidado. En este vídeo de laSexta Columna puedes ver ese emocionante momento.