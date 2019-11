En la Guerra Fría, la Cuba comunista de Castro sufría el bloqueo comercial de Estados Unidos. Pero Franco pasó del imperio y España siguió permitiendo comerciar con Cuba. Mandaba barcos cargados de mercancías y las principales empresas extranjeras en la isla eran españolas.

"España mandaba a Cuba ayuda en infraestructuras"

"A pesar del bloqueo norteamericano, España mandaba turrón, muñecas y, sobre todo, ayuda en infraestructuras de transportes. España nunca les abandonó en los más duros", cuenta Paco, corresponsal de EFE en Cuba en los últimos años del franquismo.

Enseñando fotos de hace 40 años cuenta cómo fue su primera recepción en el país, cuando conoció a Fidel Castro.

Cuando Franco murió, Paco dio una de las mayores exclusivas de su vida: luto oficial durante tres días en Cuba.

Intrahistoria de la exclusiva del duelo en Cuba por la muerte de Franco

El luto era oficial, pero eso sí, en secreto. Revelarlo casi le cuesta el trabajo a Paco. "El día de la muerte de Franco yo estaba buscando teletipos por todas partes y, de repente, suena el teléfono, lo descuelgo y era el embajador de España. Me dijo que Cuba había decretado tres días de duelo oficial por la muerte de Franco. Le respondí que eso era una broma, que no podía ser porque Cuba era un país comunista. Él me contestó que tenía delante el decreto, fui a la embajada y vi el decreto firmado por el presidente de la República. Me fui corriendo a la oficina y publiqué la noticia", explica.

Sin embargo, a la media hora, el ministerio de Exteriores Cubano le llamó por teléfono y esto fue lo que le dijeron: "Haz las maletas, te vas de La Habana por mentiroso. Has dado la noticia de que Cuba decreta tres días de duelo oficial por la muerte de Franco, ¿te crees que estamos locos? Esto es un país comunista, socialista, chico".

Horas después, el gobierno cubano se vio obligado a confirmar la noticia, así que volvieron a llamar a Paco. "Me dicen que tenía razón, que se había parado todo y que no hiciera las maletas", destaca el periodista.

Cuba quería que el duelo fuera secreto

"Nos ha jodido, chico, nadie tenía que enterarse de esto, era una cosa secreta, no había que publicitarlo", le dijeron

Paco recuerda que "fue querer quedar bien con España porque realmente Fidel y los cubanos querían mucho a España por el comportamiento de España ante el bloqueo y por la ayuda que el régimen de Franco les prestó".

"Fidel Castro y Francisco Franco eran dos dictadores igualitos", concluye el periodista.

Las relaciones de España también con EEUU

Por otro lado, en 1959 España recibió la visita de Eisenhower. El presidente de EEUU compartió mesa con el dictador a cambio de un suculento bocado diplomático para fraguar las bases militares en España.

"Eisenhower pide que todos beban a la salud de Franco y de su esposa y asegura que en el futuro se fortalecerán los lazos entre ambos países", sostenía entonces el Nodo.

Las bases de Estados Unidos hicieron que España se colocara de lleno sobre el tablero internacional de la Guerra Fría.

Rusia llegó a lanzar un aviso a España, y a otros países, en el que avisaba del riesgo de que sus misiles golpearan. Así se desprende de un documento oficial de la biblioteca JFK.