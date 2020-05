El chef José Andrés es un embajador español por el mundo. Ha cocinado tortilla de patata en el late night más famoso de Estados Unidos e incluso ha enseñado a a Jimmy Fallon lo que es un porrón.

Ahora el chef advierte a los políticos: menos críticas y más ayudas. "Nos tenemos que acordar que la industria del turismo, la gastronomía y la hostelería es una de las grandes industrias de España. En esos momentos, hay que apoyarla", afirmó José Andrés en laSexta Noche el pasado sábado.

La alta cocina ha reclamado esta semana ayudas al Gobierno para todo el sector de la gastronomía en una videoconferencia con los grandes chefs. En ella, Ferrán Adriá reclamaba una estrategia para ayudar a la hostelería.

El sector turístico tira de la economía española. Supone más del 12% de nuestra riqueza. Desde el sector critican, sobre todo, que el ministro Garzón diga que en el turismo español no hay valor añadido.

"Me preocupa que opine así un ministro del Gobierno de España. No me preocupa lo que dice, porque no tiene ni idea de lo que está hablando", afirma Antonio Catalán, creador de la cadena de hoteles NH.

El 15% de los turistas que llegaron a España en 2017 lo hicieron motivados por el turismo gastronómico, que dejó en nuestro país más de 12.500 millones de euros. Cifras que aumentan año tras año.

La gastronomía es nuestro valor añadido y los museos, también. En 2017, 13 millones de turistas extranjeros viajaron a España por motivos culturales, un 38% más que el año anterior. España es una potencia turística mundial, el segundo destino preferido para los extranjeros sólo por detrás de Francia.

