Hace dos años, Teruel y Soria se cansaron de ser ignorados y su denuncia, junto con la de otros territorios golpeados por la despoblación, llegó hasta Madrid. fue la revuelta de la España Vaciada. "Había que hacernos oír a nivel nacional y decidimos hacer esa gran manifestación. Hubo unas 100.000 personas pese a la lluvia", recuerda Carlos Vallejo, portavoz de 'Soria, ¡Ya!'.

Allí estaba el hoy diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que meses después se presentó a las elecciones. Ahora, la España vaciada se escucha en el Congreso. Cuando ha pasado más de un año de su llegada al Hemiciclo, laSexta Columna vuelve a Teruel con él para ver si realmente están consiguiendo algo: "Nuestras misión era llegar allí y trabajar para solucionar los problemas, no dedicar el tiempo a ver quién es más ingenioso, o quién aporta una frase más hiriente contra el contrario; eso no lleva a ningún sitio", explica él a laSexta Columna.

Comprobamos con el diputado cómo hoy comunicarse por tren con Teruel es casi imposible: apenas hay uno cada muchas horas. La alternativa, casi siempre, es el coche. Guitarte viaja al Congreso casi todas las semanas, pero no hay autovía. En lugar de ir directo a Madrid, prefiere coger el coche hasta la estación de tren de Zaragoza y desde allí el AVE hasta la capital. "Un día, un señor me dijo: 'Mira, hijo, aquí han estado unos y otros, a veces la bandera ha sido azul y a veces roja, pero esta carretera por la que has venido lleva así 70 años y nadie ha hecho nada, nadie ha arreglado ni un bache".

Teruel Existe ha ido apoyando muchas medidas del Gobierno a cambio de mejoras para su provincia. "Tres autovías, la A-40, A-25 y A-68 vertebrarían totalmente la provincia. A efectos de Teruel podemos mencionar una de las principales reivindicaciones: el corredor Mediterráneo-Cantábrico, que estaba desahuciado y conseguimos que volviese a entrar en la financiación europea", explica Guitarte.

"Lamentablemente, a veces no son logros que se materialicen en una obra física, porque todo estaba caducado y hay empezar los procedimientos administrativos desde el principio. Pedimos celeridad y no pasar otra década redactando documentos", añade.

A la espera de esas promesas para la España vaciada, Ahora, desde Soria, surge quien podría seguir sus pasos. "Se crea un run run y, al final, la única solución va a ser presentarse a las elecciones de diversas formas", indica Carlos Vallejo, portavoz de 'Soria '¡Ya!'.

Por otro lado, laSexta Columna manda un claro mensaje al papa Francisco para que actúe por el futuro de la Diócesis de Ciudad Rodrigo (Salamanca) amenazada por la despoblación. Puedes ve el momento en el vídeo que se incluye a continuación.