Las cartas entre Mola y Sanjurjo en las que llaman a Franco "Miss Canarias": "Estaban hasta las narices de sus dudas"

El historiador Fernando del Rey ha tenido acceso al archivo privado del general Sanjurjo. En él hay unas cartas en las que él y el general Mola, ideólogo del golpe de 1936, se quejan de las reticencias de Franco a sumarse a los golpistas.

Encabezando a los golpistas contra la República, Mola no se pone a sí mismo, ni tampoco a alguien con aspiraciones como Franco, sino al general Sanjurjo, que ya había fracasado en un golpe de Estado previo contra la República en 1932.

"Mola sentía por Sanjurjo una fidelidad por ser un general superior", apunta Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense.

Fernando del Rey, historiador, explica que a Sanjurjo "se le había reconocido como líder simbólico porque los jóvenes sabían que no era ambicioso y tenía un carácter muy distinto al de algunas de las figuras que se van a imponer. Si comparamos a Sanjurjo con Franco, son personajes antitéticos".

Del Rey ha tenido acceso al archivo del general golpista Sanjurjo, en el que se encuentran sus cartas con Mola en las que este último le dice que solo actuará a sus órdenes. En este sentido, el historiador también habla de "rencillas" y "celos" entre los militares golpistas.

Esas rencillas principalmente eran con un militar profesional del desfile, que Mola y Sanjurjo tildaban de 'diva' por sus reticencias a sumarse al golpe y al que llegaron a apodar "Miss Canarias": "A Franco se le puso ese sobrenombre porque estaban hasta las narices de él, de sus dudas", indica del Rey.

Es entonces también cuando Sanjurjo, que según el historiador "era muy listo", dijo que "Franco es un cuco". También lo llamaba "Franquito" por ser "pequeñito" y dijo aquello que "con él o sin él salvaremos España". De hecho, Gutmaro afirma que "Mola incluso plantea que Sanjurjo vaya a Marruecos y subleve él el ejército".

Las dudas de Franco, explica del Rey, se explican desde dos motivos: "Primero que no era el líder y segundo que lo mandan a Canarias, donde se dedicó incluso a aprender inglés y a jugar al golf".

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