La propuesta de Die Linke contra la crisis de la vivienda en Berlín: expropiar 160.000 pisos a grandes tenedores

El partido de izquierdas ganó las elecciones regionales en Berlín proponiendo revertir la privatización de las viviendas públicas y recomprarlas por debajo del precio de mercado.

Die Linke, el partido de izquierda en Alemania, ganó las elecciones regionales en Berlín con un 26% de los votos, superando a los conservadores de la CDU. Este triunfo se enmarca en un contexto de crisis inmobiliaria en Berlín, donde desde 2006 se vendieron 110.000 viviendas públicas, lo que disparó los precios. En 2019, la ciudad intentó recuperar estas viviendas, pero solo logró recomprar 6.000 a un precio mucho mayor. Die Linke propuso expropiar 160.000 pisos vendidos a inversores privados, lo que impulsó el debate sobre la regulación del mercado de la vivienda en Alemania.

Die Linke, el partido que ocupa el espacio a la izquierda de los socialistas en Alemania, se convirtió en la fuerza más votada en las elecciones regionales en Berlín el pasado septiembre. Lo hicieron con un 26% de los votos, sacando siete puntos a los conservadores de la CDU y obteniendo más escaños que la suma del resto de las fuerzas progresistas.

En los últimos años, el mercado de la vivienda ha vivido un incremento exponencial en Berlín, al estilo de lo acontecido en otras grandes capitales europeas. Algo que tiene su origen en 2006, cuando las autoridades berlinesas vendieron 110.000 viviendas públicas.

"Cuando se vendieron las viviendas a principios de los 2000 las consiguieron a precio de ganga porque Berlín tenía una necesidad imperiosa de combatir rápidamente la deuda y no te voy a decir un regalo pero desde luego se les dieron las viviendas a un precio mucho menor", explica Jaime Martínez, español residente en Berlín y militante de Die Linke.

En 2019, Berlín se propuso recuperar esas casas, pero solo pudo recomprar 6.000 de ellas y pagando más del doble del precio por el que fueron vendidas.

Ante esta situación, la formación de izquierdas se presentó a las elecciones proponiendo expropiar 160.000 de esos pisos que fueron vendidos a inversores privados.

"Cuando decimos que hay que expropiar a los que tienen la vivienda y proteger a quienes esas empresas están subiendo al alquiler o no reparando averías, etcétera, sí, claro que es una lucha de clases. Porque al final estamos hablando del poder, quién tiene el poder de hacer lo que hace y quién está sufriendo las consecuencias de ese poder que están implementando pues por ejemplo grandes empresas tanto a nivel laboral como a nivel de vivienda", explica Martínez.

Estas medidas, que hasta entonces parecían inaplicables en Alemania, obtuvieron el respaldo de un 26% de los berlineses en las urnas y ahora han reabierto el debate sobre la regulación del mercado de la vivienda en el país teutón.

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