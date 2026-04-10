Miguel Ángel Cortés desvela una de las peticiones que hizo Pujol a Aznar para apoyar su investidura en 1996

José María Aznar consiguió llevar al poder en 1996 gracias, entre otras cosas, al apoyo de Convergència i Unió. Pero para que Pujol apoyara su investidura tuvo que hacer ciertas concesiones.

José María Aznar consiguió llegar al poder en 1996 gracias al pacto que llevo a cabo con Jordi Pujol. A través del llamado pacto del Majestic, este hizo numerosas concesiones, entre ellas, que apartara a Alejo Vidal-Quadras del Partido Popular catalán.

Miguel Ángel Cortés cuenta que Vidal-Quadras fastidiaba a Pujol. "Le corregía el catalán", recuerda. Esto hizo que el líder de CiU le pidiera a Aznar que apartara al político catalán.

"Bueno, pues, la verdad es que tampoco fue quitarle porque pasó a ser europarlamentario, pasó a ser director de FAES", señala Cortés.

"Vidal Quadras, se quedó bastante solo, y solamente los sectores más duros del conservadurismo español protestan, están en contra", cuenta Mariano Guindal. Eso, como indica el periodista, puso las bases a lo que después sería Vox.

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