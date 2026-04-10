Mariano Guindal destaca la falta de carisma de José María Aznar en 1993: "No destacaba por nada"

El exlíder popular, para conseguir convertirse en presidente del Gobierno, debía esforzarse en gustar y caer bien. Esto hizo que tuviera que promocionarse para llegar a los españoles.

Este 2026 se cumplen 30 años de la victoria de José María Aznar en las elecciones, tras años de gobiernos socialistas. Esto hizo necesario que el, por entonces, líder del Partido Popular tuviera que promocionarse y esforzarse en gustar y caer bien.

Aznar no consiguió conquistar a los españoles en 1993, cuando perdió las elecciones frente a Felipe González. Como expone el periodista Mariano Guindal, "Aznar era un líder muy poco carismático, era un abogado y un recaudador de impuestos".

El periodista indica que provenía de una buena familia, "porque su abuelo había sido un prohombre de Franco". El popular, como añade, "no destacaba por nada, porque Felipe González era guaperas, venía de la oposición. Él venía de la Falange en su juventud. Era un castellano, recio, eso era todo lo que tenía José María Aznar".

"Aznar, pues sí, era una persona, en fin… con una talla no muy alta, muy poca cosa, digamos", indica Magis Iglesias. "Cuando era presidente de Castilla y León, en Castilla y León no le iba mal. Pero para ser líder nacional, después de aquel volumen de Fraga, lo que imponía Felipe, el carisma de Suárez... Parecía que no iban a ningún sitio", concluye.

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