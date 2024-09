Esos jóvenes sin expectativas que se convertían en delincuentes callejeros en la España quinqui vivían en barrios periféricos como el de Aluche, en Madrid. laSexta Columna se traslada hasta ahí para hablar con Elio Toffana, un rapero que vuelca en sus canciones la complicada experiencia de crecer allí en los 80 y que recorre con las cámaras del programa las que fueron las zonas más conflictivas del barrio.

"Nosotros jugábamos a fútbol teniendo cuidado con dónde pisábamos por las jeringuillas que había", recuerda Elio, que asegura que Aluche en los 80 "era una locura": "Veías como el hermano mayor de tu colega robaba un coche, veías como los amigos de tus padres atracaban las taquillas del metro para poder tener dinero y veías a los yonquis en el barrio, tronco, gran movimiento constantemente", comenta en el vídeo sobre estas líneas.

Toffana habla de un barrio con problemas, pero en lucha, donde los vecinos consiguieron paralizar una carretera que iba a partir su parque o intentaron que en el terreno de la antigua cárcel se construyera un hospital público. Hoy, Aluche, ha cambiado mucho: "Ahora es un barrio muy tranquilo, con mucha gente mayor, mucha gente joven", señala Elio, que aprovecha para mandar un mensaje a los partidos de extrema derecha: "Siempre dicen que cuando no había inmigrantes, España era un lugar mejor, pero no es verdad, porque en los 80 no había inmigrantes y yo realmente recuerdo el barrio mucho peor que hoy en día".