Mariano Guindal afirma que Aznar comenzó a veranear en Oropesa del Mar porque quería identificarse "con la clase medida"

Meses antes de su primer verano presidencial, se pudo ver a Ana Botella en Castellón acompañada de Carlos Fabra buscando la que sería su residencia estival.

Oropesa del Mar, en Castellón, se convirtió en el paraíso estival de José María Aznar. El presidente del Gobierno se presentaba como un hombre de familia al que el poder no había cambiado. La periodista Magis Iglesias expone que el lugar que escoge un presidente para irse de vacaciones "no es una cuestión menor". "Recordemos que Felipe se iba a una isla canaria, una pequeña isla, entonces Aznar se va, dice, a donde siempre", añade.

Unos meses antes del primer verano como presidente de Aznar, la prensa contaba que habían pillado a Ana Botella buscando casa en la zona. Estaba acompañada por Carlos Fabra, que en ese momento era presidente de la diputación de Castellón.

Como explica la periodista Lorena Pardo, los Aznar acabaron en una exclusiva urbanización en la que veraneaban o residían familias con un alto poder adquisitivo. "Desde políticos, empresarios...", cuenta la periodista de Onda Cero Castellón.

La familia del presidente del Gobierno acabó en un chalé que, en realidad, les prestaba el dueño de la empresa Porcelanosa. "Tienes que identificarte con la clase medida", indica Mariano Guindal, "¿dónde va de vacaciones la clase media? Pues a Benidorm o a Oropesa". "Una vez que estás en Oropesa, pues viene un amigo, un empresario, que te deja, no un chalecito, sino una casa como Dios manda", concluye.

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