Magis Iglesias, sobre el pacto entre Aznar y Pujol en 1996: "España experimentó la mayor descentralización de su historia"

El líder popular y el de Convergència i Unió firmaron el pacto del Majestic, con el que Aznar hizo numerosas concesiones a Cataluña y, además, también llevo a cabo cambios a nivel nacional como la eliminación del servicio militar obligatorio.

Una de las medidas que llevó a cabo José María Aznar con su llegada al gobierno fue eliminar el servicio militar obligatorio. Pero, a pesar de esta medida, el exlíder popular, coincidía con los militares en su orgullo patrio, como un antídoto ante PNV y CiU, que habían sostenido el gobierno de Felipe González.

Magis Iglesias señala que ambos partidos apoyaron al PSOE, que consiguió gobernar gracias a sus votos. "Por lo tanto eran tan adversarios como el PSOE", indica. "Si además haces un discurso ultranacionalista que le iba muy bien a Aznar, que tenía mucho que ver con sus convicciones y con las de Alianza Popular, pues entonces te encajan perfectamente mientras estás en la oposición", añade.

Mariano Guindal recuerda que la noche electoral del 96, las nuevas generaciones del PP gritaban 'Pujol, enano, habla castellano'. "Y yo pensaba: '¡Verás tú el precio que vamos a tener que pagar por estos gritos y está broma!'", afirma.

Después de eso, como cuenta el periodista, se pasó al Aznar que afirmaba hablar catalán en la intimidad. "Tenía que gobernar con Pujol, y tuvieron que hacer el pacto del Majestic", señala. "Se puede decir que es la investidura más cara de la democracia española", indica el periodista, ya que en nuestro país nunca ha habido tantas transferencias a Cataluña como las que hizo Aznar. Iglesias expone que cedieron "lo impensable". "España experimentó en el año 96 la mayor descentralización de su historia", concluye.

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