Sin manchas de grasa, sin ruido y motores como computadoras: así se ve un taller especializado en coches eléctricos

Jorge González es un veterano del vehículo eléctrico. En la puerta de su taller guarda un coche pionero que funciona desde 1997. Los ha probado y fabricado para experimentar con el mundillo eléctrico.

Su taller en Toledo está especializado en este tipo de coches. En el vídeo sobre estas líneas Jorge asegura que, últimamente, hay más mecánicos interesados en el eléctrico: "Hace unos años decían que este vehículo no iba a llegar, que ellos no querían saber nada de vehículos eléctricos, ahora cada vez más están más interesados en una formación, porque están viendo que en su barrio alguien se ha comprado un híbrido, un híbrido enchufado, un eléctrico y ya están entrando los talleres".

En el taller de Jorge hay algo que llama extraordinariamente la atención si lo comparamos con los de toda la vida: el clásico ruido y las manchas de grasa ya no se ven y los motores parecen computadoras, máquinas que se reparan diferente y que parecen averiarse menos.

"A nivel mantenimiento el vehículo eléctrico gana posición en frente al vehículo de combustión porque los mantenimientos en la casa oficial son más baratos" apunta Jorge. "Tiene menos piezas, porque no tiene aceite de motor, no hay que cambiar el aceite, no hay que cambiar el filtro de aceite, no tienes una palanca de cambios que se puede romper", apunta por su parte Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía.