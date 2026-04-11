Magis Iglesias cree que Aznar dijo que no iba a vivir en la Moncloa porque "tenía que hacer algo diferente de su adversario"

El expresidente popular, en campaña, afirmaba que no quería instalarse en el palacio presidencial. Esto no se cumplió y en su primer encuentro con la prensa afirmó que no era una casa en la que pudiera vivir una familia.

José María Aznar había vendido austeridad e, incluso, en campaña afirmaba que su hogar futuro estaba lejos de los palacios presidenciales. Había prometido que no iría a la Moncloa, "tenía que hacer algo diferente de su adversario, obviamente para poder presentarse como alternativa dice que no va a vivir a La Moncloa", explica Magis Iglesias.

A pesar de ello, su familia se terminó instalando en el palacio presidencial. La redactora jefa de Política de la Agencia Colpisa cuenta que en el primer encuentro que tuvieron los periodistas con él, este les dijo que Moncloa no era una casa en la que podía vivir una familia y, por ese motivo, querían arreglarla. "De esto se encarga Ana Botella, que transforma pues algo más parecido a su casa particular", señala.

Mariano Guindal señala que el líder popular llegó al poder "en plena revolución conservadora de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y Margaret Thatcher en Inglaterra". "Ana Botella representaba muy bien esa figura de Margaret Thatcher, que recordaba de alguna manera, de señora conservadora, de principios", afirma el periodista.

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