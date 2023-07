José Luis Navarro lleva más de una década investigando al Yunque y la organización secreta ya le ha hecho saber "de distintas maneras y a distintos niveles" que no le gusta que destape sus actividades. La Constitución prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Por ello, en 2014 un particular intentó que la justicia ordenase la disolución de 'El Yunque' y de 'Hazte Oir' por su pertenencia a la sociedad secreta, pero la jueza desestimó la demanda.

"Yo no me puedo creer que la policía no sepa quiénes son", comenta el escritor Santiago Mata, que asegura que "lo saben, pero no les preocupa". "Estas órdenes menores son pandillas de colegio", apunta por su parte Joaquín Yvancos, exabogado de la familia Ruíz Mateos, que afirma que "el Opus Dei financiaba a la Iglesia, tienen medios de control y poder, el Yunque no tiene ese ese nivel de influencia, ni mucho menos".

"Todo el mundo sabemos dónde están los estatutos del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, del Camino Neocatecumenal, sabemos quiénes son, los colegios que tienen, no son instituciones secretas", explica por su parte Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, que sin embargo opina que "no es extraño decir que hay miembros del Opus, Legionarios y Camino Neocatecumenal que forman parte del Yunque".