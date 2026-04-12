Hans Laguna expone cómo repercutió en el ámbito educativo el crecimiento urbanístico promovido por Aznar

José María Aznar, con el objetivo de aumentar el parque de viviendas, decidió reformar la ley de suelo. Esto acabó, una década después, en una burbuja inmobiliaria que generó una crisis que tuvo un grave impacto.

Al igual que sucede hoy en día, hace 30 años acceder a una vivienda comenzó a complicarse. La falta de vivienda llevó al presidente popular a reformar la ley del suelo. Miguel Ángel Cortés indica que la ley del suelo "se quedó corta". "El propio Tribunal Constitucional limitó mucho las medidas liberalizadoras que tenía la ley", afirma.

Pero, esa idea de incrementar la oferta de suelo con el objetivo de aumentar el parque de viviendas y disminuir su precio, acabó, una década después, en una burbuja inmobiliaria que terminó explotando.

"La burbuja inmobiliaria, la especulación inmobiliaria, empieza a fomentarse, de manera mucho más intensiva y extensivas por todo el país, por las políticas del gobierno de Aznar", indica Antonio Gutiérrez.

"La receta liberal, que es lo que se sigue recetando ahora, de 'lo que hace falta es liberalizar el suelo' llevó a que en España se construyera más que en Francia, Alemania e Italia juntas", cuenta Nacho Murgui.

Y ese crecimiento urbanístico también tuvo repercusión en el ámbito educativo, ya que, como expone Hans Laguna, "más de un millón de jóvenes abandonaron los estudios". Eso tuvo un grave impacto, ya que, con la llegada de la crisis, "nos encontramos ante una generación entera de jóvenes que tenían muy difícil reciclaje profesionalmente", señala Gutiérrez.

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