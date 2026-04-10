Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO: "Aznar es el único líder político de España que edulcoró la imagen de ETA"

El líder del Partido Popular explicó en televisión que había autorizado con el "movimiento de liberación vasco". Esto provoco que los líderes del Partido Socialista le acusaran de romper España.

La salida de Alejo Vidal-Quadras del Partido Popular de Cataluña hizo que se sentaran las bases a lo que después fue el partido ultra Vox. Otro de los fundadores de Vox fue José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA durante más de 500 días. Tan solo diez días despues de su liberación, la banda terrorista secuestro y asesinó a Miguel Ángel Blanco.

Aznar, como recuerda Mariano Guindal, salió en la televisión señalando que él había autorizado que se negociara con el "movimiento de liberación vasco".

"Lo estaba viendo en la televisión, que casi me caigo el culo", expone. El expresidente popular "llegó a romper el consenso básico contra la lucha contra el terrorismo", afirma Antonio Gutiérrez, "es el único líder político de España que edulcoró la imagen de ETA y, en lugar de llamarla tal cual, banda terrorista ETA, la llamaba movimiento vasco de liberación nacional". "Buscaba no tanto la derrota de ETA sino el que en lugar del fusil cogieran un escaño", añade.

Así, el líder popular hizo concesiones a los nacionalistas, pero, en ese momento, fueron los líderes del PSOE los que acusaron al PP de romper España.

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