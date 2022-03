La guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial, Afganistán... Durante el siglo XX, Rusia no resultó victoriosa en varios conflictos bélicos en los que participó y la historia nos enseña que el país no perdona a sus perdedores.

Por eso, los expertos creen que Vladímir Putin no puede permitirse ahora una derrota en su invasión de Ucrania. "Una no-victoria sería para Putin su final, no se lo perdonarían internamente, necesita vender alguna victoria, si no, está muerto", señala el analista de Defensa Juanjo Fernández, cuya opinión puedes ver en el vídeo de laSexta Columna sobre estas líneas.

Zelenski: de cómico a héroe de guerra

Aunque su popularidad estaba últimamente en horas bajas, el papel de Zelenski ante la invasión rusa le ha convertido en más que un simple presidente. Los expertos analizan su perfil y su comunicación política en este vídeo: