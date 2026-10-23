Toni Roldán, sobre la opción de importar la 'fórmula Mamdani' a España: "Hay un avance en ese sentido"

El economista asegura que el alcalde de Nueva York ha conseguido que la izquierda se centre "en los temas materiales, en diseños de políticas públicas y en los problemas de los ciudadanos".

En 2025, Nueva York experimentó un cambio político significativo al elegir a Zohran Mamdani como alcalde, siendo el primer socialista en alcanzar este cargo en la ciudad, en un contexto donde Donald Trump regresaba a la presidencia de Estados Unidos. Mamdani, a sus 34 años, supo capitalizar el descontento social debido a la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del 31% en la cesta de la compra. Propuso medidas como subir impuestos a los ricos, transporte público gratuito, una cadena pública de supermercados y congelar alquileres. Según el economista Toni Roldán, esta agenda materialista representa un avance importante para la izquierda.

En 2025, en plena ola reaccionaria en Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Nueva York viró a la izquierda. Lo hizo con el triunfo de Zohran Mamdani, que a sus 34 años se convirtió en el primer socialista en alcanzar la alcaldía de la Gran Manzana.

Lo hizo detectando el descontento social por la pérdida del poder adquisitivo de sus convecinos, que en el último lustro habían visto cómo la cesta de la compra se incrementaba en un 31%.

Ante esta situación, Mamdani propuso una subida de impuestos a los ricos, la gratuidad del transporte público, la creación de una cadena pública de supermercados y la congelación de los alquileres.

El economista Toni Roldán asegura que "esta agenda de centrarse más en los temas materiales, en diseños de políticas públicas, en los problemas de los ciudadanos, es un avance importante para la izquierda, que a veces creo que ha estado perdida en debates que no le preocupaban tanto a su electorado". Además, sobre la posibilidad de que un fenómeno similar se traslade a España, asegura que "hay un avance en ese sentido".

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