Francisco Carrión recuerda la expectación que generó la excavación del lugar donde, supuestamente, estaba enterrado García Lorca

El poeta estaba enterrado en un paraje cerca del barranco de Víznar. El objetivo, en realidad, era localizar los restos del maestro Dióscoro Galindo, que había sido fusilado junto al escritor, y de dos banderilleros anarquistas.

El lugar en el que, supuestamente, habría sido enterrado a Federico García Lorca era el mismo en que enterraron a Dióscoro Galindo, un maestro que fusilaron junto al escritor. Con esta información, Nieves García Catalán, su nieta, consiguió que se excavara en ese lugar.

La supuesta tumba estaba en Alfacar, cerca del barranco de Víznar, un paraje que los golpistas sembraron de cadáveres de represaliados. Y el encargado de la excavación fue Francisco Carrión, responsable del grupo Universidad y Memoria de la Universidad de Granada.

"Me encomiendan la localización de la fosa, no de Federico García Lorca, al negarse la familia a ello, pero sí de Dióscoro Galindo, el maestro que fue asesinado, junto a otras dos personas, dos banderilleros anarquistas, Galadí y Arcollas", explica.

La zona, como detalla, fue acordonada y protegida de la vista para garantizar la privacidad si se encontraban restos humanos. Cuando comenzaron a excavar la zona estaban seguros de que se iba a encontrar al escritor.

"Había una expectación grandísima a nivel mediático durante prácticamente los 45 días que estuvimos trabajando en el parque", recuerda Carrión. Eso, como indica, "fue terrible, porque estábamos rodeados de todos los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como televisión".

El director de la excavación señala que, en ese momento, no había drones, pero se recurrían a globos de helio con cámaras para intentar captar imágenes del lugar e, incluso, "micrófonos direccionales por parte de la prensa para captar cualquier tipo de información".

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