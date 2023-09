El periodista catalán Eugeni Xammar entrevistó a Hitler en 1923, antes de que el mundo descubriera su maldad. Sin embargo, durante su encuentro, Hitler fue el primero en realizar una pregunta.

En concreto, quería saber si la generosa nariz de su entrevistador tenía que ver con una posible ascendencia judía, y es que aquí él ya declaraba que "la cuestión judía" era "un cáncer que roe el organismo nacional germánico".

Amadeu Cuito, amigo del periodista, lee en el programa parte de la noticia que se publicó en el periódico La Voz de Cataluña. El periodista lo definió como "un necio sin medida ni freno". "Un necio cargado de empuje, de vitalidad, de energía, y destinado a hacer una carrera brillantísima".

En esa misma entrevista, diez años antes de su llegada al poder, Hitler ya confesó que le gustaría matar a todos los judíos en una noche. "Sería la gran solución, evidentemente. La salvación de Alemania estaría garantizada. Pero no es posible. Lo he estudiado por todos lados y no es posible", le dijo al periodista catalán Eugeni Xammar.

