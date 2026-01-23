Elena Cabrera, redactora jefa de Cultura en 'eldiario.es': "Julio Iglesias es un hombre que no quiere perder ni una sola peseta"

La periodista de 'eldiario.es' expone que ha podido ver como el cantante ha recurrido juicios "hasta el último minuto" para no pagar indemnizaciones a sus trabajadores "por un coste que equivale a dos botellas de su vino de su casa de Punta Cana".

Julio Iglesias se convirtió en un auténtico símbolo para la derecha española. El artista manifestó su apoyo a Jose María Aznar, al que llegó a definir como la mejor opción para presidir España. Elena Cabrera señala que el artista "encarna los valores tradicionales de España, porque es un conquistador que es un vividor porque es un truhan y un señor".

Su labor como embajador del Xacobeo en Galicia no fue su última participación en un evento de estas características. Años después, se convirtió en embajador en Valencia. En ese momento, el presidente de la Comunidad Valenciana era el popular Eduardo Zaplana.

Xosé Hermida señala que, al igual que ya pasó en Galicia, "volvió a sacar un buen dinerillo de esa relación". Oficialmente, Iglesias cobro dos millones, pero, cuando investigaron a Zaplana por corrupción, terminó confesando que cobro 4 millones de euros más. "Después de esta investigación, una de las cosas de la que me he convencido, es que Julio Iglesias, es un hombre que no quiere perder, ni una sola peseta", afirma Cabrera.

La periodista señala que ha visto como el cantante "racanea a sus empleadas, como no les ha dado de alta en la Seguridad Social". "He visto como ha perseguido juicios, recurriéndolos hasta el último minuto por no pagar indemenizaciones a sus empleados por un coste que equivale a dos botellas de su vino de su casa de Punta Cana", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.