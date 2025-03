Electricidad muy deficiente y un transporte público indigno: así está Torre Baró 50 años después de 'El 47'

Los vecinos de Torre Baró experimentaron una accidentada victoria de la película sobre su barrio, 'El 47', en la gala de los Goya. "Nos quedamos sin luz. Tuvimos que quedarnos en calle sin saber si lo viviríamos todos juntos", explica Valeria, presidenta de la asociación de vecinos, que celebra que "por suerte actuaron muy rápido y pudimos disfrutarlo".

Lo mismo les pasó el día del estreno de la película, cuando tras el subidón de ver el secuestro del autobús llegó el bajón de tensión eléctrica. Valeria explica la precaria situación del tendido eléctrico, donde han llegado a estar 24 días sin luz.

Casi cinco décadas después de la lucha del barrio por tener un autobús, en Torre Baró siguen sin tener un transporte público digno. "Sin reserva previa puedes tener esperas de 90 minutos", afirma Valeria.

Para Joana Vital, nieta del hombre que secuestró el bus 47 para llevarlo a Torre Baró, esto se debe a que "no es un barrio que está al lado del mar, no es un barrio turístico". "Muchísima gente de la de antes se acaba yendo, porque no es un barrio para hacerte mayor", apunta Valeria, que señala que "nunca jamás hubo una farmacia".

Aunque hoy los vecinos se empeñen en llenar Torre Baró de una vida alegre en comunidad, la realidad es que es uno de los tres barrios más pobres de Barcelona, donde las tasas de problemas de salud mental duplican la media y resulta mucho más difícil acabar una carrera o acceder a un buen trabajo.

Valeria comparte profesión con Manolo Vital, es autobusera y, como él, tampoco nació en Barcelona. Sin embargo, su amor por el barrio le anima a continuar con la lucha: "Nos mueve la indignación. Sabemos cómo vive el resto de Barcelona y nosotros no".