El tenso enfrentamiento de Yami y Bárbara por tirar comida a la basura: "Más dinero es matar a alguien"

La gestión de alimentos en mal estado desata un fuerte choque entre Yami y su amiga Bárbara. Mientras él duda por el coste económico de desechar productos, ella lanza una advertencia clara sobre el riesgo para la salud de los clientes.

Comienza el servicio en 'Yami y Jani' y toca ver a la plantilla en acción. Alberto Chicote, desde la furgoneta secreta, observa si lo que ocurre en la cocina termina llegando al plato del cliente y si supone un peligro para su salud.

"Estas alitas las tiraría, parecen de Marte, están verdes", asegura uno de los cocineros. Mientras tanto, el chef detecta otro problema grave: "Con los mismos guantes con los que ha tocado las alitas está cortando las patatas. Ahora mismo está todo contaminado", advierte Chicote.

En ese momento, Yami entra en la cocina e intenta "arreglar" el estado de las alitas. "Tíralo", le pide Bárbara, su amiga, que además reconoce ante las cámaras de laSexta que el propietario no tiene filtro: "Es de buen comer, entonces no tiene olfato para un producto en mal estado".

"¿Seguro? Es dinero", responde Yami, justo antes de decidir si tira o no el producto. La respuesta de Bárbara es contundente: "Más dinero es matar a alguien".

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