Hoy, en Servicio Secreto by Chicote, el chef tiene una nueva misión encubierta en una cervecería "andaluza" en Madrid

En la entrega de esta semana, Servicio Secreto by Chicote visita 'Yami & Jani', una cervecería "andaluza" en Madrid marcada por la falta de identidad, el caos y la suciedad.

La nueva misión de Alberto Chicote al frente de Servicio Secreto by Chicote está servida. laSexta estrena esta noche en prime time una nueva entrega de esta adaptación del éxito de FOX Gordon Ramsay's Secret Service, en la que el popular chef se infiltra como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

En el programa de hoy...

Esta semana, Alberto Chicote se infiltra de incógnito en la cervecería "andaluza" 'Yami & Jani'. Al frente del establecimiento está Yami, un músico cubano sin experiencia en hostelería que asumió el restaurante con la idea de hacerlo crecer, ya que el dueño anterior le aseguró que podría convertir en local en una franquicia, pero que se ha visto superado por la gestión, el estrés y una deuda creciente. Yami regenta el negocio junto a su marido Jani, puertorriqueño, y ninguno de los dos conoce cómo es en realidad un bar andaluz. Junto a ellos, un equipo desmotivado que cuestiona constantemente la autoridad del propietario y un concepto de negocio difuso, sin identidad clara.

Con la ayuda de un informante interno, Alberto Chicote se introduce en el local para analizar su funcionamiento real. Durante la inspección nocturna, el chef descubre una situación alarmante: carne y pescado en estado crítico, malos olores, suciedad acumulada durante años, telas de araña, cuerpos de cucarachas muertas atrapadas en trampas para insectos y unas condiciones higiénicas muy alejadas de lo exigible. A ello se suma un ambiente de trabajo marcado por los gritos, los reproches constantes y una total falta de organización, donde nadie parece asumir responsabilidades.

Tras reunir pruebas y llevarlas a analizar a un laboratorio, Chicote irrumpe en el restaurante para revelar la verdadera situación y afrontar el problema desde dentro. Será el momento de abordar, no solo las graves deficiencias del local, sino también el principal reto del negocio: transformar la actitud de su propietario y construir un liderazgo real que permita ordenar el equipo y dar sentido a un proyecto completamente desdibujado.

Alberto Chicote, un espía ante misiones ¿imposibles?

En Servicio Secreto by Chicote, por primera vez, Alberto Chicote se infiltra en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no llega a los establecimientos con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada, dispositivos de diagnóstico como luz ultravioleta y cámaras ocultas entre otras herramientas de inspección y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Cuenta con la ayuda de un informante interno, desde el que obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras que el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef. Chicote observa el funcionamiento real del restaurante durante el servicio y cuenta con un vehículo secreto de vigilancia desde el que analiza, en tiempo real, la dinámica del negocio: la relación entre empleados, la gestión de los tiempos, el trato al cliente o la calidad del producto servido.

El popular cocinero y comunicador recorrerá distintos puntos del país con el fin de intervenir en una amplia variedad de negocios: desde bares de barrio y restaurantes familiares hasta locales con trayectoria que han perdido su rumbo en los últimos años y que atraviesan su peor momento.

Cada caso presenta un desafío único, pero todos comparten un denominador común: la urgencia, porque en Servicio Secreto by Chicote cada intervención es una carrera contrarreloj para evitar el cierre definitivo.

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