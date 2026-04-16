Gran estreno de ‘Servicio Secreto by Chicote’ el próximo jueves en laSexta: "Entraré a los restaurantes de incógnito"

El chef será un agente secreto en una arriesgada misión de infiltración tanto en bares como en restaurantes familiares y locales que han perdido el rumbo en los últimos años. Desde las sombras, usando una variada tecnología, destapará esas deficiencias que permanecen ocultas a simple vista.

El agente Alberto Chicote tiene una nueva misión. Una que le ha llegado desde laSexta, a través de un mensaje cifrado para que el chef se infiltre en un operativo de alto riesgo en los restaurantes. Para que no solo ponga en práctica su buen hacer en la cocina y su exquisito gusto culinario sino que además lo haga de incógnito, en un programa que la cadena estrenará tras el éxito de 'Gordon Ramsay's Secret Service'. El nombre de la operación, 'Servicio Secreto by Chicote'. Toca sincronizar los relojes para el gran estreno a las 23:00 el próximo jueves.

"Cuando saben que voy, los restaurantes lo ocultan todo. Esta vez voy a entrar de incógnito", ha señalado el que es uno de los nombres y rostros más reconocibles de la cadena sobre un programa cuyo primer capítulo ya está disponible en Atresplayer.

Y es que el formato va a llevar a Chicote al desafío más exigente de su trayectoria en televisión. Porque va a ser un espía, un agente encubierto con el objetivo de descubrir qué es lo que ocurre cuando nadie le mira.

Es su nueva misión. Una incluso más difícil que la de salvar a un negocio de hostelería de quebrar en España. Porque ahora los problemas no van a estar a simple vista, sino que permanecerán ocultos tras las cocinas. En lugares donde la suciedad se acumula y los alimentos se deterioran.

Ahí están, en salas que aparentan normalidad pero que esconden graves deficiencias. Como también están ocultos esos equipos descoordinados marcados por la tensión o liderazgos que más que impulsar un negocio lo que hacen es arrastrarlos hasta el fracaso.

Y ahí aparece Chicote. El agente Chicote, que se infiltrará sin avisar en restaurantes en plena noche y bajo el anonimato para destapar la realidad oculta tras cada negocio. Lo hará desde las sombras, apoyado en avanzada tecnología y con equipos de vigilancia para analizar cada detalle antes de intervenir.

Todo, gracias a un informante interno. Gracias a un miembro del equipo cuyo anonimato será secreto y que actúa como clave en la investigación. Sí, gracias a un 'topo', que dará a Chicote acceso al restaurante y a su funcionamiento real mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del chef.

En su misión, Chicote va a recorrer diferentes puntos del país para intervenir en una amplia variedad de negocios. Porque el chef, chef y agente secreto, va a infiltrarse tanto en bares de barrio como en restaurantes familiares, al igual que en locales de gran trayectoria que han perdido el rumbo en los últimos años.

Atresmedia, donde se vive el entretenimiento a lo grande

El estreno de 'Servicio Secreto by Chicote' forma parte de la familia de grandes formatos que se suman a Atresmedia, en su apuesta por estar en la vanguardia de lo que triunfa en todo el mundo. Porque es la televisión donde están producciones como 'Mask Singer', 'El 1%' o 'La Voz' y que, con este proyecto, refuerza así la oferta de entretenimiento.

Además, Atresmedia tiene en sus manos formatos reconocidos internacionalmente como 'Drag Race España', 'La Ruleta de la Suerte', 'Pasapalabra', 'Atrapa un millón' o '¿Quién quiere ser millonario?'

En la casa ha nacido también uno de los formatos internacionales de mayor éxito de los últimos años como 'Tu cara me suena', y cuenta diariamente con 'El Hormiguero', que se ha consolidado un año más como el formato de mayor éxito de la televisión en España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.