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Descubren cientos de cartas escondidas en la casa de un cartero: "Era puro cotilleo y vicio"

La policía ha encontrado cientos de cartas acumuladas en la vivienda de un joven cartero de 23 años que incluso guardaba parte de la correspondencia dentro del frigorífico.

Descubren cientos de cartas escondidas en la casa de un cartero: "Era puro cotilleo y vicio"

Si algo no se esperaban los vecinos de una localidad de Alabama, era que el responsable de repartir su correspondencia estuviera almacenando cientos de cartas en su propia casa, algunas incluso apiladas dentro de la nevera porque, según ha explicado la tertuliana Alba Sánchez "no le cabían en otro sitio".

"Los vecinos a los que tenía que repartir cartas se quejaban porque no les llegaban las notificaciones, por lo que la policía acudió a su casa y se lo encontró todo amontonado", ha detallado la colaboradora en Aruser@s, añadiendo que el joven no solo acumulaba la correspondencia, sino que además abría algunas cartas para leer su contenido. "Era puro cotilleo y vicio", ha criticado la tertuliana. "Abrir una carta romántica tiene sentido, ¿pero una carta de la luz?", zanja entre risas Alfonso Arús.

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