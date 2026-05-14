Un científico experto en condiciones sanitarias valora las muestras recogidas del 'Yami y Jani': "Es grave, casi vomito"

Las muestras recogidas por Alberto Chicote durante su visita encubierta al restaurante 'Yami y Jani' son analizadas por un experto en seguridad alimentaria y el resultado confirma serias deficiencias higiénicas en distintos productos.

El científico experto en condiciones sanitarias desvela lo que ha detectado en las muestras que le entregó Alberto Chicote tras infiltrarse como un agente secreto en el 'Yami y Jani', con el objetivo de comprobar hasta qué punto los descuidos en la cocina pueden suponer un riesgo real.

El doctor Nour Kayali, director científico de CSI Analítica, analiza las diferentes muestras recibidas y detecta problemas en varios productos, desde carne que no está bien refrigerada hasta alimentos en evidente mal estado. Entre ellos, los boquerones. "¿Esto huele a pescado podrido?", pregunta Chicote, a lo que el chef asiente con preocupación.

"Los chipirones todavía están peor, casi vomito", le confiesa el científico al cocinero. Ante este diagnóstico, Chicote responde con ironía: "Por lo que veo son todo buenas noticias, ¿quieres comer en el restaurante?", a lo que el experto contesta con humor: "He quedado con amigos".

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