Chicote, a punto de vomitar tras ver la cámara frigorífica del 'Yami y Jani': "Las alitas de pollo hace tiempo que se fueron volando"

Alberto Chicote visita de incógnito la 'Cervecería Andaluza Yami y Jani', en Madrid, para comprobar qué se esconde en su cocina cuando el local está cerrado. Lo que encuentra es un escenario de suciedad extrema y alimentos en mal estado.

Alberto Chicote se desplaza a Madrid, al barrio del Pilar, para visitar la 'Cervecería Andaluza Yami y Jani'. Cuando el restaurante está cerrado, por la noche, el chef entra para ver qué es lo que te encontrarías en un día normal, sin filtros.

"No huele bien, huele raro", comenta el chef nada más entrar. Cazuelas, utensilios y hasta un timbre para llamar a las comandas aparecen sucios y descuidados: "Llegas a la puerta del infierno y te lleva Satán", bromea Chicote al ver el estado general del local.

La freidora, la plancha y el microondas presentan un estado pésimo, completamente llenos de suciedad: "¡La mugre que hay!", exclama el chef, que sigue sin dar crédito a lo que está viendo.

Un escenario demoledor

Alberto Chicote se lanza a abrir las cámaras frigoríficas para comprobar si la situación es aún peor de lo que ya ha encontrado. "Esto está podrido, las alitas de pollo hace tiempo que se fueron volando", comenta el chef, a punto de vomitar al ver el estado de la carne. Incluso recoge una muestra del caldo almacenado en un tupper donde se conserva el pollo para que sea analizado en un laboratorio.

Pechugas, chopitos, morcilla..."Esto no se puede servir ni de broma". "La morcilla no sé el tiempo que lleva aquí, pero lo suficiente como para que sea una bomba de relojería", añade. Además, Chicote utiliza una cámara que le permite ver rincones de difícil acceso, como la parte inferior de los fogones. "¡La costra que hay! Me tiemblan hasta las piernas, no me había pasado esto nunca", alucina el chef. "Con esto ya sé dos cosas: la primera, que este restaurante es un pozo infernal; y la segunda, que aquí no trabaja nadie profesional", zanja ante las cámaras de laSexta.

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