'Casa Pepe', al límite por ser un negocio familiar: "¿Qué hago, los echo a todos?"

El equipo de 'Casa Pepe' cree estar grabando un programa de cocina, pero en realidad está siendo observado por Alberto Chicote desde una furgoneta, con la ayuda de un infiltrado en el propio servicio.

El equipo de 'Casa Pepe' participa en lo que creen que es un simple programa de cocina titulado 'Cocinas al límite'. Sin embargo, lo que desconocen es que Alberto Chicote está siguiendo cada movimiento desde el exterior, escondido en una furgoneta y con un "topo" dentro del propio restaurante que le va pasando información en tiempo real.

El primero en llegar al servicio es Pepe, cocinero y propietario del local, que trabaja junto a Jane, su pareja y socia, también ayudante de cocina.

"¡Qué olor, qué asco!", exclama Pauliane, hija de Jane y también integrante del equipo de cocina, nada más comenzar la jornada.

El ambiente familiar no ayuda a la armonía en el servicio. "El principal problema de Casa Pepe es Pepe", sentencia Onassis, camarero del restaurante e hijo de Jane, asegurando además que "trabajar en familia es una mierda".

Mientras tanto, Pepe intenta mantener el control del negocio entre tensiones familiares y reproches constantes. "Es la familia, ¿qué hago? ¿Los echo a todos a la calle y me quedo solo?", se pregunta resignado, sin imaginar que todo está siendo observado desde fuera por Chicote, en una intervención que promete cambiarlo todo.

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