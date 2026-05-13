Así fue el tenso enfrentamiento entre Chicote y el dueño del ZM Isla del Ciervo de La Manga del Mar Menor: "Llegas ladrando"

Alberto Chicote ha mandado hace unas horas un mensaje de apoyo al equipo de ZM Isla del Ciervo, en La Manga del Mar Menor, tras conocer que el restaurante acaba de sufrir un incendio. El chef rescató y reformó el establecimiento recientemente y se topó con el desdén de su dueño en sus primeros encuentros.

El restaurante ZM Isla del Ciervo, situado en La Manga del Mar Menor (Murcia), ha sufrido un incendio durante la mañana de este miércoles. El local ya había sido noticia hace unos meses por convertirse en el primer protagonista de 'Servicio Secreto by Chicote', el programa en el que Alberto Chicote y su equipo trataron de reflotar negocios de hostelería en crisis mediante una intervención integral.

En aquella entrega, el chef madrileño llevó a cabo una investigación encubierta para comprobar el funcionamiento interno del restaurante. La noche previa a la intervención, Chicote accedió a la cocina del establecimiento y detectó importantes deficiencias sanitarias y de conservación de alimentos. Entre los productos encontrados había verduras deterioradas, embutidos en mal estado y una evidente falta de higiene en distintas zonas de trabajo.

Al día siguiente, el cocinero siguió el servicio desde el exterior junto a dos colaboradores infiltrados. Ambos acudieron como falsos clientes y solicitaron varios platos mientras mantenían contacto con Chicote mediante un pinganillo.

La comprobación fue inmediata. Según mostró el programa, algunos de los alimentos servidos coincidían con los productos que el chef había visto horas antes en malas condiciones. Tras confirmar las sospechas, Chicote decidió irrumpir en el restaurante para enfrentarse directamente al equipo responsable.

"¿Este señor qué hace aquí? ¿Quién lo ha invitado?", preguntaba Fabiola, encargada de eventos y del servicio. Pero la situación se volvió aún más tensa cuando el dueño, Miguel, perdió los nervios y respondió con un ataque directo: "Has llegado ladrando sin que nadie te llame perro".

La situación derivó en un momento de máxima tensión entre el presentador y los responsables del negocio. El ambiente terminó descontrolándose hasta el punto de que Chicote optó por detener el servicio y pedir a los clientes que abandonaran el local para esclarecer lo sucedido en cocina y exigir explicaciones a los propietarios.

Sin embargo, el final del ZM Isla del Ciervo en 'Servicio Secreto by Chicote' fue de cuento de hadas. El presentador quedó maravillado con la capacidad del equipo para reinventarse y se marchaba contento y esperanzado tras ver cómo actuaban en el primer servicio tras la espectacular reforma que hizo el programa en un programa que se estrenó en laSexta hace apenas unas semanas.

Hace apenas unas horas, Alberto Chicote mandaba a través de sus redes sociales su apoyo a Miguel y al resto del personal.

*Vuelve a ver el programa 'Servicio Secreto by Chicote' ZM Isla del Ciervo en atresplayer.com

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