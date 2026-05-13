Así fue la reforma del ZM Isla del Ciervo de La Manga del Mar Menor llevada a cabo por Servicio Secreto by Chicote

El ZM Isla del Ciervo ha sufrido un devastador incendio este miércoles y Alberto Chicote se ha dirigido al equipo del restaurante para mostrarles su apoyo. Fue el primer restaurante en ser reformado por Servicio Secreto by Chicote, el nuevo programa de laSexta. Así fue el espectacular trabajo que hizo el equipo.

El restaurante ZM Isla del Ciervo, situado en La Manga del Mar Menor (Murcia), ha vuelto a la actualidad después del incendio que ha sufrido hace escasas horas, en la mañana de este miércoles. El local fue el protagonista del primer programa de Servicio Secreto by Chicote, el formato de laSexta en el que Alberto Chicote y su equipo trataron de reflotar negocios en crisis mediante reformas integrales y un seguimiento encubierto de sus trabajadores y el chef ha dado su apoyo a los trabajadores y responsables del restaurante a través de las redes sociales.

Precisamente, el establecimiento protagonizó una de las transformaciones más llamativas del programa.

La historia arrancó cuando uno de los empleados (un 'topo') pidió ayuda al chef para salvar un negocio que atravesaba graves problemas económicos y de organización. A diferencia de otros programas liderados por Chicote, en Servicio Secreto by Chicote el popular chef observó durante varios días el funcionamiento del restaurante desde una sala oculta, con la colaboración del trabajador infiltrado.

Después de analizar los fallos del equipo y destapar ante la plantilla todo lo que había visto, llegó el turno de la reforma.

El programa renovó tanto la terraza como el interior del restaurante, incluida la cocina, que fue completamente actualizada. La reacción de los trabajadores y propietarios estuvo marcada por la sorpresa y la emoción. Fabiola, encargada de eventos, quedó impresionada con la nueva imagen del local, mientras que Miguel, el dueño, reconoció haberse quedado "sin palabras" al descubrir el resultado final.

El equipo celebró especialmente el cambio de la terraza y el chiringuito, convencidos de que serían clave para impulsar el negocio durante el verano. El rediseño también incluyó detalles personales, como un espacio dedicado a fotografías familiares de Miguel y su hermano Josito, muy vinculados a la historia del restaurante. Incluso la cocina fue sometida a una renovación completa, desde el mobiliario hasta los filtros de la campana extractora.

*Vuelve a ver el programa 'Servicio Secreto by Chicote' ZM Isla del Ciervo en atresplayer.com

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