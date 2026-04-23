Alberto Chicote abandona su faceta de espía y presentador para ponerse la chaquetilla de chef en el primer programa de Servicio Secreto

Alberto Chicote se pone la chaquetilla para cocinar y explicar al dueño de ZM las recetas de su nueva carta y demostrar por qué es uno de los mejores chefs del mundo en este primer programa de Servicio Secreto.

Alberto Chicote ya ha salido de la furgoneta de 'ByeBug Murcia' para desvelar a los participantes de un falso programa de televisión que en realidad se encuentran en 'Servicio Secreto', un nuevo formato que él mismo presenta en laSexta y que se estrena esta noche.

El equipo del ZM Isla de Ciervo es el primero en someterse a su avispado ojo clínico. Y es que el chef ha estado escondido en las sombras, observando cada movimiento... y cada sartén llena de suciedad. El momento de la gran revelación llegó cuando tuvo que interrumpir un servicio por estar convencido de que las comidas que ofrecían no estaban en buen estado.

Pero tras un buen lavado de cara, literal y figuradamente, realizado por el equipo de reformas, y la intervención del famoso chef señalando los fallos más relevantes que cometen, todos se han puesto las pilas y están dispuestos para zarpar de nuevo.

"Ahora es mi momento", dice el chef, a punto de frotarse las manos, e irrumpe en el restaurante dándole un buen susto a Josito. Todos están entusiasmados con el nuevo aire del ZM. "En la vida nunca me habían regalado nada", dice Miguel, el propietario, como agradecimiento.

Chicote se pone la chaquetilla y ese el gesto que todos estaban esperando, incluido él. En la cocina le indica a Miguel: "Vamos a preparar uno de los platos que tenemos preparados para ti. Tenemos almejas, una salsita verde que hacemos con lechuga de mar y con hinojo, unos costrones de pan y un poco de fumet para que coja un poco más de gusto".

"Es un puntazo cocinar con Alberto Chicote. La verdad es que da gusto ver trabajar así a la gente", dice el dueño del local en su entrevista.

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