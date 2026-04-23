Así es la espectacular reforma que el equipo de Servicio Secreto de Alberto Chicote realiza en el restaurante ZM: "Este verano triunfamos"

Tras haberse infiltrado en el restaurante y haber descubierto y hecho ver a su equipo cuáles son los principales fallos que comete, el programa de laSexta reforma por completo el local. Así era y así es ahora ZM Isla del Ciervo en La Manga, Murcia.

Un trabajador del ZM Isla del Ciervo, un restaurante de La Manga, Murcia, se ha puesto en contacto con Alberto Chicote para que le ayude a sacar adelante su negocio. Pero en esta ocasión, el método del chef para echarle una mano es completamente diferente. El cocinero se ha dedicado a espiar durante varias jornadas al equipo desde una sala secreta con ayuda de este "topo". Y este es el origen del primer programa de Servicio Secreto, un nuevo e interesante formato que laSexta estrena hoy.

Tras haber desvelado a los trabajadores que les ha estado observando atentamente durante estos días desde las sombras y señalar todos y cada uno de sus errores, llega el momento de darle un nuevo aire al local. De ello se encarga el equipo de reformas del programa.

Ahora, ya ha llegado el momento de que todos vean el espectacular cambio que ha experimentado el establecimiento. "Lo van a descubrir como lo descubriría alguien que viene paseando por la playa. Cuando lo vean van a flipar", dice con entusiasmo Chicote.

Y no se equivoca. Fabiola, la organizadora de eventos, es la más expresiva de todos. Está alucinando con las nuevas mesas, la cubertería, la esencia... todo. Miguel, el dueño, de momento, no dice nada. "Me he quedado un poco sin palabras", reconoce ante las cámaras de Servicio Secreto. Eso sí, asegura estar "encantadísimo".

Todos se abrazan entusiasmados... y eso que solo han visto la terraza. Las imágenes del 'antes' y 'el después' hablan por sí solas. "¡Están contentos! ¡Eso para mí es oro molido!", dice Chicote desde su escondite, mientras vigila todas las reacciones con las cámaras ocultas.

"La terraza y el chiringuito son lo más y este verano triunfaremos con ellos", comenta Zahira, una de las camareras más veteranas a pesar de su juventud.

Por fin, se aventuran a descubrir lo que hay dentro. "Vaya diferencia", aseguran. "Ha sido una sorpresa muy bonita", dice Fabiola.

Un rinconcito del restaurante muestra las fotos familiares de Miguel y su hermano Josito, el alma del ZM. "Está de puta madre, está guapísimo, le han dado un lavado de cara de puta madre", afirma Josito.

"Hostia, qué limpio está. ¡Mira, esto funciona!", se asombra Miguel al entrar en la cocina. Todo ha sido renovado por completo, hasta los filtros de la campana.

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