La advertencia de Chicote sobre la morcilla del 'Yami & Jani': "Fue de Burgos y ahora es de Mordor"

Para comprobar de primera mano lo que llega a los clientes, Alberto Chicote recurre a dos infiltrados que acuden como comensales anónimos a 'Yami y Jani' y lo que descubren durante el servicio confirma los peores presagios.

Pese a contar con un "topo" dentro del equipo de 'Yami y Jani', Alberto Chicote necesita comprobar por sí mismo qué ocurre en un servicio real. Para ello, recurre a dos infiltrados que se hacen pasar por clientes y le informan en todo momento a través de un pinganillo.

Los elegidos son Fanny Alonso, chef ejecutiva del grupo Pimiento Verde, y Víctor Ramos, segundo de cocina del restaurante Omeraki, que siguen las indicaciones del chef mientras prueban distintos platos de la carta.

Las primeras señales no tardan en aparecer. Tras una queja por entrecots que llegan "quemados y fríos", la reacción en cocina es contundente: “El cliente no siempre tiene la razón, que se vayan. No vale tirar el género así por así”, responde enfadado el jefe de cocina.

Siguiendo las órdenes de Chicote, los infiltrados piden croquetas, chopitos, boquerones y un bocadillo de morcilla. Lo que llega a la mesa deja en evidencia la situación del restaurante. "¡Que huele a mierda, está podrido!", exclama el chef al comprobar que, sin dudarlo, se están sirviendo alimentos en mal estado.

Los infiltrados deciden retirar los chopitos al notar un olor fuerte. La respuesta desde cocina no mejora la situación. Abdiel, uno de los cocineros, se justifica: "Si vienes a un restaurante de barrio no puedes pretender que con poco dinero te vayas a llevar un plato de estrella Michelin". A lo que el jefe de cocina añade entre risas: "Dame veneno que me quiero morir, dame veneno".

La escena culmina con una de las frases más contundentes de Chicote al ver el estado de la morcilla servida: "Fue de Burgos y ahora es de Mordor", reflejando el nivel de deterioro de los productos que llegan a los clientes.

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