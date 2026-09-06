De aspirar a la Generalitat a luchar por la alcaldía de Valencia por orden de Rajoy: "Barberá aceptó contra su propia voluntad"

Rita Barberá recaló en el PP donde pretendía ser la candidata a la Generalitat Valenciana pero el Gobierno de José María Aznar tenía otros planes para ella. "Tenía un reto muy importante porque había que ganarle a la izquierda y a Unión Valenciana", cuenta Francisco Camps.

Rita Barberá fue un animal político. Protagonistas del primer Salvados de la temporada, Gonzo desgrana el perfil, ,auge y caída de la mujer que llegó a conseguir cinco mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Valencia, pero la idea de Barberá, en sus inicios, no era precisamente la de dirigir el Consistorio valenciano.

Aunque hasta su llegada al PP estuvo un tiempo en Alianza Popular. Así lo relata José Manuel García-Margallo, que conoció a Rita Barberá en el año 1986 cuando él era candidato por UCD.

El que fuera ministro de Exteriores y diputado del PP en el Gobierno de Mariano Rajoy afirma en Salvados que conoció a la exalcaldesa de Valencia porque él entonces viajaba mucho a la ciudad, ya que su mujer de entonces era de allí. "Rita ya era una figura importante en la sociedad valenciana y era una figura destacada en Alianza Popular", recuerda.

Y su importancia fue la que le llevó hasta las filas 'populares'. Después de ser candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por su partido en 1987, su carrera política recaló directamente en el PP en 1991.

"Era candidata por el PP a la Generalitat Valenciana, pero las circustancias políticas hicieron que, en un momento determinado, Mariano Rajoy, que entonces era responsable de organización del partido bajo la presidencia de José maría Aznar, le pidiera que abandonara toda aspiración a la Generalitat y encaminase su tarea política hacia el Ayuntamiento de Valencia", desgrana Francisco Camps, presidente de la Generalitat en tre 2033 y 2011.

El expresidente dice claramente que esa decisión se tomó "contra su propia voluntad". "Al final, como siempre, leal y disciplinada al PP, decidió que aceptaba el reto. Un reto muy importante porque había que ganarle a la izquierda y a Unión Valenciana", destaca. Importante, pero no suficiente para la valenciana.

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