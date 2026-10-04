Teresa Rodríguez considera que las izquierdas no deberían ir en coalición a las próximas elecciones: "No va a funcionar"

El debate sobre una candidatura conjunta de las izquierdas llega a Teresa Rodríguez en plena movilización por la vivienda. La exdirigente andaluza cuestiona en Salvados que unir siglas vaya a traducirse automáticamente en más votos.

Mientras las plazas se llenan de personas que reclaman soluciones para la vivienda, Gonzo pregunta a Teresa Rodríguez en Salvados por el futuro de una izquierda que atraviesa también un debate sobre su unidad electoral.

La propuesta de Rufián de buscar una candidatura conjunta -ampliamente debatida en el anterior programa- no convence a la exdirigente de Adelante Andalucía. "Además, es que creo que no va a funcionar", responde.

Rodríguez considera que puede haber votantes de su espacio político que no quieran votar una candidatura compartida con otras formaciones. Y pone el ejemplo de Adelante Andalucía, que, según recuerda, consiguió aumentar su representación sin quitar escaños a las izquierdas.

"Nosotros hemos sido capaces en Andalucía de obtener ocho diputados de dos que teníamos sin quitarle ni un solo escaño a IU y Podemos", explica.

Por eso rechaza una visión exclusivamente aritmética de la política. "La política no es aritmética, es geometría. Lo siento, es más complicada", sostiene.

Su análisis parte también de la diversidad territorial de la izquierda española. La coportavoz de Adelante Andalucía considera que una candidatura que pueda tener sentido en un territorio no necesariamente funciona en otro y que las identidades políticas propias también influyen en el comportamiento electoral.

La conclusión de la exdirigente andaluza es que la unidad por sí misma no garantiza mejores resultados y puede incluso provocar que parte del electorado deje de sentirse representado.

Y por si quedaba alguna duda, lo deja claro: Adelante Andalucía no se presentará en ninguna lista conjunta para las próximas elecciones generales. "Nos hemos peleado mucho ya, nos llevamos mejor separados", remata.

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