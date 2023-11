Jordi Querol, un catalán de 85 años, cree que en 2017, "sin querer, los catalanes, incluido el señor Oriol Junqueras confundieron la palabra 'democracia', que es democrático votar, con unas urnas de cartón ilegalmente puestas". "Me parece que pensaron que esto era democrático, pero la democracia, si no la ejerces siguiendo las leyes y las constituciones vigentes, aquí falla algo", manifiesta el hombre.

Por su parte, Oriol Junqueras destaca que "la Corte Suprema de Canadá, en un momento determinado, dijo que si en Quebec había una mayoría que se expresa en términos democráticos y pacíficos y de manera reiterada en el tiempo diciendo que quiere hacer un referéndum, es obligación del conjunto de las instituciones organizar el referéndum para que puedan votar". "Y esto es lo que nosotros defendemos", señala el presidente de ERC.

En este punto, Querol confiesa que últimamente tiene una "patología", y es que "al ir cumpliendo años", se olvida de los nombres, pero, en cambio, hay otras cosas que no olvida nunca: "No olvido el número pi, o el 47,8% de catalanes que votaron a favor vuestra; y montar un tinglado de esas dimensiones con el 47,8% me parece que es un error", expresa el catalán de 85 años.